RFV Nosotti rassicura: "Ho parlato con Kean, era tranquillo. Mi danno notizie confortanti"

Marco Nosotti, storico inviato di Sky Sport al seguito della Nazionale, è intervenuto nel pomeriggio di Radio FirenzeViola durante il "Viola Weekend". Nel suo intervento, il collega ha fatto un punto sulle condizioni di Moise Kean, uscito nel primo tempo della gara con l'Estonia per un problema alla caviglia: "Ho parlato ieri sera con lui, era abbastanza tranquillo e il dolore non era forte. Non si è gonfiata la caviglia, oggi svolgerà gli esami ma non credo sia pronto per la gara di martedì con Israele. Da Udine mi davano notizie confortanti in merito a Kean e questo è l'importante, sono fiducioso che si tratti di niente".

C'è la possibilità che possa essere Piccoli il partner di Retegui?

"In questo momento Pio Esposito gode di tante cose positive ed è il favorito per partire accanto a Retegui nel 3-5-2 che verrà riproposto martedì. Lo stanno provando proprio ora a porte chiuse, domani se ne saprà di più ma Pio Esposito è avanti su Piccoli in questo momento".