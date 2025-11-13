Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: tra poco "Nel nido della Rondine"
Proseguono fino alle 21.30 le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 19:00 e fino alle 20, torna "Nel nido della rondine", per affrofondire tutto il mondo Rondinella e non solo. Dalle 20 Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola condurranno "Aspettando Extra Viola". Alle 21 sarà la volta proprio di "Extra Viola" contenitore di approfondimento dei temi viola di giornata in collaborazione con Rtv38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
RFVFratello Astori: "Nei fiorentini vedo l'amore per Davide. Per il centenario pensiamo a una iniziativa"
Vanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e societàdi Tommaso Loreto
1 Vanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e società
Copertina
Pietro LazzeriniSi riparte dalla 'fame' di Vanoli: ecco quali potrebbero essere i primi accorgimenti. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche un attaccante ma gli sprechi estivi complicano il lavoro di Goretti
Angelo GiorgettiIl caso della preparazione fisica e la soglia di fatica, ora occhio ai cambi drastici. Vanoli non abbia pietà, c'è poco da salvare. Decida con coraggio senza fare sconti ai senatori
Mario TeneraniUn piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...
