Prosegue la diretta di Radio FirenzeViola: ora "Palla al centro"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Adesso fino alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto. Dalle 16:00 inizia un'ora in compagnia di Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi per "I Tempi Supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti con "Garrisca al Vento". Poi c'è "Calciopiù on air" in diretta fino alle 20:45 e dalle 21:00 "Extra Viola" in diretta anche su RTV38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!