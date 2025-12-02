RFV Rossitto: "Davanti farei Kean-Dzeko. Vi svelo chi vedrei regista"

vedi letture

Fabio Rossitto, amico di Paolo Vanoli ed ex centrocampista viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro". Ecco le sue parole: "Sono positivo dopo la partita di Bergamo, ho visto delle cose positive. Ho visto creare occasioni, molta sfortuna. L'Atalanta ha trovato il goal all'incrocio quando il tiro, in realtà, doveva essere un cross. L'Atalanta in questo momento sta bene, ha giocatori forti, però la Fiorentina ha dato segnali di risveglio anche fisici. E' una squadra che comincia ad avere un'identità, più corta, con gamba. Io sono fiducioso. Speriamo di confermare quanto ho visto".

Cosa ne pensa di Fagioli regista e dell'attacco della Fiorentina?

"Per me Kean ha bisogno di un punto di riferimento come Dzeko che ha personalità, che pochi giorni fa ha detto la sua, chiarendosi poi dopo il confronto di Bergamo. Mi ha fatto piacere perché ai tifosi vanno dette certe cose e che si gioca per la maglia e per i tifosi. E' stato un messaggio positivo. C'è bisogno di un giocatore che si prenda la responsabilità di stare lì davanti, mentre Kean deve essere libero di andare dove lo porta l'istinto. A centrocampo invece non c'è un vero regista. L'unico che può farlo è Mandragora, perché è quello che ha più personalità. Fagioli non lo può fare. Se si vuole mettere un play devi fare così, altrimenti si cambia passando al 4-3-1-2, perché devi giocare con due punte e non hai esterni. Questa situazione è frutto di scelte che volevano portare a dare una certa identità alla Fiorentina con un modulo preciso. Ora ci siamo resi conto del momento di difficoltà quindi può succedere che si possa cambiare anche se a Bergamo io ho visto una luce. La Fiorentina ha avuto 2/3 occasioni nitide e ha messo in difficoltà l'Atalanta. Ora è chiaro che Vanoli si sarà fatto un'idea e se cambierà non avrà a disposizione tante alternative fino a che non ci sarà il mercato di gennaio".

Ascolta il podcast per l'intervista completa