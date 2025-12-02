RFV Cioffi fiducioso: "Ho visto un miglioramento nel ko con l'Atalanta"

Gabriele Cioffi, ex allenatore di Udinese e Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, nel corso di "Viola amore mio" parlando della situazione viola e della reazione che questa può avere dopo la partita di Bergamo: "E' una delle stagioni più difficili che la Fiorentina ha affrontato negli ultimi anni. Non ho consigli da dare, ma ho visto un miglioramento nella sconfitta con l'Atalanta, si sono chiusi dei quadretti. Così si può raggiungere la salvezza".

Il mese di dicembre può esseere decisivo per la Fiorentina?

"Ovviamente sì. La tifoseria ha parlato con Dzeko ed è innamorata della Fiorentina. Detto questo credo che lo stadio e i giocatori saranno circondati dal loro amore e questo renderà più facile la ripresa della squadra. Dopo la partita con l'Atalanta vedremo una Fiorentina diversa".

I gol sui calci piazzati sono un dato su cui porre attenzione?

"Credo che questo sia un aspetto. Vanoli credo che sarà in grado di risolvere il problema. Sono convinto che tutto sia figlio del momento, perché è un discorso di momento non negativo, con cui si migliorerebbe sicuramente. E' collegato all'ambiente e al momento".

Quanto può influire il modulo?

"Influisce, ma non influisce. Nel senso, che agli stessi giocatori con il cambio di modulo puoi dargli una cambio. Vanoli sa meglio di me come sono i giocatori, dato che gli vede tutti i giorni. La Fiorentina dopo Bergamo con qualsiasi modulo respirerà un'aria diversa, che spingerà la Fiorentina e la società verso la salvezza".

