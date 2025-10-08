Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: fra poco in onda c'è "Viola Amore Mio"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora in onda dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luca Frati. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 andrà in onda "I Tempi Supplmentari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”.

Il palinsesto di giornata vedrà anche dalle ore 19:00 un'ora di Scanner e dalle 20 alle 20:50 in studio ci sarà Alberto Di Chiara e Lorenzo Marucci per "Colpi d'Ala". Infine anche questa sera dalle 21 alle 21:30 ci sarà "Extra Viola", il format in collaborazione tra la redazione di Radio FirenzeViola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV.

