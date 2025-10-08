RFV Pallavicino: "I giocatori sono spaesati. Alla Fiorentina manca un personaggio di personalità"

Carlo Pallavicino, ex procuratore e giornalista, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio" partendo dell'analisi del rendimento deludente da parte della Fiorentina: "Di crisi della Fiorentina ne ho vissute tante. La novità di questo caos è che nessuno trova il colpevole perché tutti quanti si sentono responsabili. Di solito c'era una polemica strisciante, sta volta invece c'è un’unanimità tale per la quale tutti sono in difficoltà a trovare il colpevole. Ora è rimasto solo Pradè a cui dare addosso perché di Pioli è stato venerato il suo rientro quindi sarebbe difficile dargli addosso. Noto in questi giorni, sia tra i giornalisti che tra i tifosi, questa grande difficoltà".

Perché la Fiorentina si trova in questa posizione di classifica?

"Io non mi aspettavo un anno così, mi ero illuso, perché ci sono degli aspetti psicologici che devono essere analizzati accanto a quelli tecnici. Francamente mi aveva incuriosito e attratto l'approccio di Pioli e non era mai stato così spavaldo come in questa circostanza. Ho capito che voleva alzare l'asticella e dare un segnale all'ambiente. Però questa spavalderia è un po' caduta nel vuoto perché nella Fiorentina manca qualche giocatore di personalità soprattutto in mezzo al campo. Detto questo, ci riprenderemo, ma questa fragilità psicologica e tattica che ha portato anche al pareggio immediato della Roma è molto preoccupante. I giocatori sembrano spaesati e questo è un grosso campanello dall'allarme".

Il mercato è stato bello, ma si può ritenere anche funzionale?

Al di là di dare le colpe, la Fiorentina ha bisogno di un personaggio di personalità nella società. Siccome si sta andando nella direzione che gli ex uomini di calcio entrano negli uffici delle società, come Ranieri, io ritengo che alla Fiorentina serva un personaggio del genere, perchè gli manca da decenni. Non si può pensare a una società che non abbia una persona che abbia un po' di piglio".

