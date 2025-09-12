Radio FirenzeViola in diretta con "Garrisca al Vento", poi "Speciale Fiorentina-Napoli". Alle 21 "Extra Viola"

Radio FirenzeViola in diretta con "Garrisca al Vento", poi "Speciale Fiorentina-Napoli". Alle 21 "Extra Viola"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:05Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Continuano le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it  Fino alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Seguirà un'ora di "Speciale Napoli" con Pietro Lazzerini in conduzione. Il palinsesto di giornata verrà chiuso da "Extra Viola", trasmissione in collaborazione con RTV38, che andrà in onda dalle 21:00 alle 21:30.

Per ascoltarci CLICCA QUI!