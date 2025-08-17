Radio Firenzeviola, il palinsesto di oggi, domenica 17 agosto
La programmazione di oggi su Radio FirenzeViola avrà inizio oggi con le dirette a partire dalle 14 con Niccolò Righi e Anna Dini in studio per il "Viola weekend" per due ore insieme tra calciomercato e le ultime sulla Fiorentina a una settimana dall'esordio in campionato e a 4 giorni da quello in Conference. A seguire, a partire dalle 16 arriva Francesco Benvenuti.
Segui tutte le interviste e i commenti di giornata sul mondo della Fiorentina su Radio FirenzeViola! Leggila, ascoltala, guardala!
RFVCagni: "Pioli garanzia ma serve tempo per qualcosa di importante. Peccato vedere giovani lasciare la A"
La Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato di Tommaso Loreto
Pietro LazzeriniSi avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia viola
Luca CalamaiFirenzeViolaNessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livello
Stefano PrizioDubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
