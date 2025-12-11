Il CNB di Calamai: "Rocco ha parlato, buona notizia: ha segnato un gol importante"

Nel suo consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così dell'intervista di Rocco Commisso a La Nazione. Queste le sue parole: "Questa giornata inizia bene per la Fiorentina con le parole del presidente Commisso. Non ci sono annunci clamorosi, ma la Fiorentina ritrova il suo comandante, che incoraggia e chiede scusa per quello che sta succedendo. In attesa che i giocatori in campo tornino a fare il loro mestiere, devo dire che oggi Rocco Commisso ha segnato un gol importantissimo".