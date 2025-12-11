RFV Giovanni Dolci: "La Fiorentina ha bisogno di una figura che abbia potere decisionale"

vedi letture

Il direttore sportivo Giovanni Dolci è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra?" per dire la sua sulla Fiorentina. Queste le sue parole sulle dichiarazioni di Rocco Commisso: "Dopo la tragedia di Joe Barone non c'è stata una persona all'interno del club che rappresentasse in maniera autorevole il presidente. La distanza ovviamente non aiuta, anche se Commisso è un grande imprenditore. Secondo me è necessaria una figura super-partes da prendere che possa interfacciarsi con la proprietà. Quello che era Joe Barone, per capirsi. Serve una figura centrale come lo era lui. Pradè non potendo risollevare una situazione che non era semplice ha avuto l'onestà intellettuale di dimettersi. Qui c'è bisogno di una figura che abbia potere decisionale".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!