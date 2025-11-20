Radio FirenzeViola: adesso "I Tempi Supplementari", seguici anche su YouTube!

FirenzeViola.it
Oggi alle 16:10
di Redazione FV

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora , dalle 16:00 ecco "I Tempi Supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi, trasmissione in onda anche su YouTube. Dalle 17:00 alle 20:00 Giacomo Galassi e Stefano Prizio vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”. Il palinsesto di giornata vedrà dalle 19:00 alle 20:00 "Nel nido della rondine", e poi la nuova trasmissione sul calcio femminile, "L'altra metà della Viola", condotta da Claudia Marrone. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38. 

