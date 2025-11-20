Verso Fiorentina-Juventus: ecco le informazioni utili per i tifosi

Meno due giorni a Fiorentina-Juventus, gara che potrebbe far registrare il primo sold-out dell'anno al Franchi. Per la sentitissima sfida ai bianconeri, prevista sabato alle ore 18 il club viola invita, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale alcuni accorgimenti destinati ai tifosi che riempiranno (per quanto possibile) l'impianto di Campo di Marte. Ecco:

La Fiorentina informa i propri tifosi che, in virtù dell’alta affluenza prevista per la gara con la Juventus, in programma sabato 22 novembre alle ore 18:00, si potrà accedere allo stadio Franchi a partire dalle 16:00. Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei varchi d'accesso e dei tornelli, tutti i supporters viola sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi. Gli abbonati potranno, inoltre, utilizzare l’App Fiorentina per l'ingresso ai tornelli. Accedendo alla propria area personale MyFiorentina sarà possibile mostrare InViola Premium Card e tagliando segnaposto in digitale. La funzionalità è valida per tutti coloro che hanno un titolo digitale caricato sulla propria InViola Premium Card.