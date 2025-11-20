RFV Mpasinkatu sulla Juve: "Può essere la svolta. E' la partita migliore per ripartire"

Malù Mpasinkatu, dirigente e intermediario di mercato, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando del nuovo nome di mercato, Josh Acheampong del Chelsea e della prossima sfida con la Juventus: "Quando c'è la ripresa dopo le nazionali, ci sono molte cose da oliare, in particolare con un allenatore nuovo. La Fiorentina deve pensare a se stessa più che alla Juventus, devi pensare a te stesso e affrontare questa partita, come la partita della svolta e non c'è partita migliore per i tifosi per vincere e ripartire. La Juventus se non avrà Vlahovic, avrà dei problemi, perché Jonathan David ha fatto un volo transoceanico e quindi Spalletti avrebbe solo Yildiz e Openda davanti. David stringerà i denti probabilmente perché Vlahovic preferisce rischiarlo in Champions. La Juventus non deve perdere il treno della Serie A. E' una partita che aspetto con interesse. Moise Kean è stato ritrovato e non voleva mancare proprio con la Juventus e sarà un'arma in più per la Fiorentina".

Cosa pensa di Thuram della Juventus?

"E' un giocatore con ampi margini di crescita nella Juventus. E' un giocatore che a centrocampo va limitato, perché fa sia la parte di interdizione, che di proposta offensiva. E' un giocatore completo che è pericoloso".

Qual'è la sua analisi su Josh Acheampong del Chelsea?

"Sì lo conosco. Conosco bene lui e la sua famiglia, perché lo avevo proposto in Italia per un squadra primavera, dove secondo me rimaneva per mezza giornata. E' un esterno a tutta fascia, che è molto interessante, con margini di miglioramento spaventosi e di questo se né accorto anche Maresca".

Perché pensa che il Chelsea lo lascerà andare?

"Perché è una squadra con una grande abbondanza di giocatori importanti. Hanno venduto Nkunku e Jackson, che giocano in grandi squadre. Quando hai grandi giocatori a contratto, alla fine ne giocano 25 e per le altre società queste opportunità sono da prendere al volo. Nel suo ruolo c'è Malo Gusto, che è nel giro della nazionale francese, che è una squadra con grande disponibilità di giocatori forti".

