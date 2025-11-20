RFV Pucci: "Le coreografie servono a tenere occupati i tifosi, la Questura va all'opposto"

Filippo Pucci, presidente dell'Accvc, ha commentato il malumore dei tifosi a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro", ecco le sue parole: "Diciamo che è sempre stata un partita di cartello, quindi i biglietti costano tanto, non c'è da meravigliarsi. Adesso lo è ridotto a metà e purtroppo se si sceglie una politica in maniera tale da compensare quello, che non è impossibile incassare con lo stadio pieno vengono fuori queste situazioni, che è comprensibile mettono in difficoltà le persone per andare ad acquistarlo. E' un gatto che si morde la coda. Siamo in un contesto dove non c'è niente di normale, anche lo stadio".

Nonostante il prezzo alto lo stadio deve comunque riempirsi?

"Non se ne può più. Il fatto che c'è un forte disagio nella tifoseria, che porta alcun tifosi ad allontanarsi dal tifo. Io dico a questi tifosi che devono darci una mano, perché ritengo che sia più giusto rivolgerci a questi tifosi delusi e arrabbiati che tendono ad allontanarsi. Secondo me almeno il nostro apporto non lo dobbiamo far mancare. Cerchiamo di fare il possibile per non sentirci dire che anche noi ci siamo distaccati della squadra senza aiutarla".

Cosa pensa della proibizione della questura alla coreografia della curva?

"Io dico che è lampante che la questura non ha digerito l'operato della curva, però c'è un limite. Perché se te la proibisci la coreografia con il Betis e quando ti capita l'occasione impedisci di nuovo la coreografia. Secondo me ad un certo punto basta. Se penso che nel tempo, fare le coreografie era per tenere impegnati i tifosi più caldi in qualcos'altro e tenerli lontani dai tifosi della Juventus, quello che fa la questura è opposto all'obiettivo delle coreografie".

