RFV Lorenzo Stovini: "Fare peggio di così è impossibile, si può solo risalire"

vedi letture

L'ex difensore Lorenzo Stovini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" per parlare di Fiorentina-Juventus: “È sempre una partita sentita, anche se in un contesto diverso rispetto agli altri anni vista la posizione in classifica della Fiorentina e quant’altro”.

Giocare con la Juve in questo momento può dare una mano alla squadra viola?

“È sicuramente una gara particolare, però anche se ci fosse stata un’altra squadra il discorso sarebbe stato lo stesso. In questo caso magari un risultato positivo darebbe ancora più slancio”.

Le è piaciuto l’approccio di Vanoli?

“Sì, doveva arrivare con una certa carica addosso e non poteva far vedere lassismo. Non può cambiare tutto e subito, ma penso abbia già dato una grandissima carica, col tempo si vedrà la sua mano. Si è presentato bene, forse doveva entrare ancora più a gamba tesa…”.

Se fosse un leader dello spogliatoio come si comporterebbe?

“Intanto cercherei di capire perché la squadra è ultima, ma in generale farei capire a tutti che la situazione è difficile, che bisogna invertire rotta, che a Firenze c’è una storia, una tradizione. Forse i ragazzi non si sono resi conto di quanto è accaduto a inizio stagione, adesso possono solo risalire perché fare peggio è impossibile”.

Ascolta il podcast per l'intervista completa!