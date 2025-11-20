FirenzeViola
Fiorentina-Juventus verso il sold out: pochi biglietti a disposizione
FirenzeViola.it
A poco più di 48 ore dalla partita Fiorentina-Juventus il Franchi va verso il sold out. Sono stati infatti già stati raggiunti i 21000 spettatori (abbonati compresi) e rimangono solo pochi biglietti ancora in vendita. Il record stagionale (a capienza ridotta) al momento sono i 21.579 con il Napoli alla terza giornata.








