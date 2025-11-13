RFV Quanto costa la Fiorentina a Commisso? Napolitano: "Sponsor, Viola Park e bilanci: vi spiego tutto"

In un lungo intervento a Radio Firenzeviola, durante Garrisca al Vento, il giornalista esperto di materia finanziaria Salvatore Napolitano ha parlato della situazione della Fiorentina e dei bilanci che riguardano il club viola, iniziando dalla questione della vendita smentita nelle ultime settimane dal presidente Rocco Commisso: "Quanto vale il club? In questo momento può valere qualsiasi cosa perché non stiamo parlando di un bene che puoi prendere al supermercato come i mandarini. Qui stiamo parlando di non più di 100 società in Europa con il valore della Fiorentina, anche se sto parlando in generale perché non so nulla di eventuali cessioni ed eventualmente Commisso lo comunicherà a cose fatte. Ma il Milan è stato acquistato ad oltre un miliardo di euro, l'Atletico in questi giorni a 2 miliardi. Eppure il Milan credo abbia un valore superiore all'Atletico, è che secondo me nessuno può dare un valore alla Fiorentina oggi".

Ma quanti soldi ha speso in questi anni Commisso per il club?

"Intanto intendiamoci subito: non sono soldi spesi, ma investiti. Rocco Commisso ha comprato la Fiorentina in un affare tra una società in Delaware e una in Lussemburgo, quindi non abbiamo fonti ufficiali e ci dobbiamo affidare alle fonti della parte acquirente e di chi ha ceduto. Facendo un compromesso possiamo valutare 150 milioni, ma anche qui i soldi non sono stati buttati dalla finestra, ma investiti. Ciò che Commisso ha veramente investito sono le ricapitalizzazioni, quindi i soldi che dalle sue tasche sono entrate in quelle della Fiorentina, pari a 186,9 milioni. Ogni anno il club chiude un bilancio in base a ricavi e costi, Commisso ha messo soldi suoi per costruire il Viola Park e per tutti gli annessi e connessi per le spese annuali. Poi c'è la questione sponsor".

Ce la spiega?

"Mediacom mette ogni anno 25 milioni ma qui dobbiamo spiegarci bene: non si tratta di Babbo Natale che fa un regalo. Provo a spiegarmi con un esempio: c'è un paio di pantaloni che chiamiamo Rocco Commisso, che ha due tasche, una Mediacom e una Fiorentina. In questi pantaloni entrano ed escono tutti i soldi relativi alle attività delle due aziende. Sponsorizzare la Fiorentina significa solo che Rocco Commisso sposta 25 milioni da una parte all'altra, il che non implica nulla se non che diminuisce l'utile di Mediacom e questo ti porta ad una tassazione inferiore. E qui solo per questo spostamento per Commisso guadagna 2,5 milioni di dollari".

E il Viola Park?

"È stato costruito attraverso le ricapitalizzazioni che Rocco Commisso ha messo negli anni. È lo stesso errore che si fa quando si dice che ha tirato fuori dalle sue tasche i 90 milioni per il mercato. Non è così: la Fiorentina ha preso dalle sue casse quei soldi. Poi come sono stati spesi questi soldi è un'altra questione, bisogna vedere come viene valutato il lavoro dei dirigenti che li hanno spesi per avere poco o nulla dal punto di vista sportivo. Il lato sportivo è quello che conta, anche sul lato ricavi. Perché una partecipazione alla Champions oggi ti porta degli introiti altissimi".

