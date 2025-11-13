RFV "Mai vista così tanta intensità in allenamento". Berruto racconta l'amico Vanoli

Mauro Berruto, politico ed amico di Paolo Vanoli, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola: "Sono contento che la Fiorentina abbia fatto questa scelta e viceversa, perché si parla di un club prestigioso e amico del mio Toro che non fa mai male (ride, ndr). Credo che Vanoli sia un bravissimo allenatore, che ha grandi competenze tattiche ma anche la capacità di trasmettere intensità alla squadra. Credo che sia stato uno degli allenatori che più ha voluto bene al Torino e questo glielo riconoscono tutti. Fece un grandissimo inizio dimostrando di saper fare con quello che c'è. Chiaro che quando c'è un subentro non ci sono giocatori che hai scelto ma alcuni allenatori sono bravi a fare il massimo con quello che trovano a disposizione, per questo credo che Vanoli sia perfetto per la situazione della Fiorentina".

Potrebbe aprire un ciclo a Firenze?

"Diciamo che nella parte finale dello scorso campionato eravamo convinti che sarebbe rimasto al Torino, fu una sorpresa la rottura con Vanoli. Perché sarebbe stato bello vederlo in un progetto a lungo termine in granata. Per me la Fiorentina fa molto bene a puntare su di lui perché speravo accadesse al Torino".

Si parla di un allenatore parecchio sanguigno...

"Ricordatevi che è scuola Conte... L'imprinting è quello lì ma è una cosa positiva. Io ne ho visti tanti di allenamenti del Torino: l'intensità che ho visto con Paolo l'ho visto poche volte. E questo credo che sia un pregio di Vanoli".



