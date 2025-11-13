Comuzzo alla Rai: "Fiorentina? Ne usciremo insieme, da grande squadra"

Il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, dal ritiro dell'Under 21 azzurra ha parlato alla Tgr Rai Toscana sulla sua presenza, dopo qualche assenza, nelle convocazioni del ct Baldini e della sua possibile partenza dal 1' contro la Polonia non prima di parlare della crisi viola: "Credo che attraverso le difficoltà si cresce e se ne esce più forti. Bisogna uscirne da gruppo e in fretta altrimenti resteremo impantanati. Sono convinto che ne usciremo, da grande gruppo e da grande squadra.

La partita dell'Italia Under 21? Con la Polonia sarà difficile perché affrontiamo la prima in classifica a pari merito, dovremo essere pronti a giocare con determinazione. Sto cercando di mettere in campo le idee del mister Baldini anche grazie ai miei compagni".