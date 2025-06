RFV Pupo: "Prima del tecnico voglio sapere cosa pensa Rocco. Mi aspettavo di più"

vedi letture

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, cantautore nonché grande tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante “Viola amore mio”: “Su Palladino c’era qualcosa che non sapevamo. Si capiva. La squadra ha ottenuto un risultato non male, però naturalmente c’era qualcosa anche nei rapporti tra lui e la società”.

Chi vorrebbe sulla panchina viola?

“Il rapporto tra tecnico e squadra è come quello di un fratello maggiore. Si tratta di rapporti difficili, psicologicamente non scontati. Bisogna avere il carattere giusto che impatti con una serie di problematiche che questi giovani miliardari hanno nel gestirsi. Serve un po’ di fortuna. La prima da chiarire è che intenzioni ha Commisso”.

Cosa ne pensa?

"È la cosa che più mi inquieta, abbiamo avuto esperienze con Proprietà che poi alla fine hanno dimostrato che gliene fregava poco di Firenze e un po di più di altre cose”.

Si aspettava di più dalla gestione Commisso?

“Non credo che in questi anni sia successo un granché. Anche se abbiamo fatto qualche finale che non abbiamo vinto. Quando fai certe figure, tutto si vanifica. Come l’Inter che ha preso cinque pere del PSG. È difficile dare giudizi positivi”.

Ascolta il podcast per l'intervista completa!