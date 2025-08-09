Altri 90' in panchina per Beltran: messaggio chiaro di Pioli, serve una soluzione in uscita
"Dopo questi giorni in Inghilterra abbiamo le idee più chiare sui giocatori della rosa". Un messaggio lanciato dal tecnico della Fiorentina Stefano Pioli subito dopo il pareggio per 1-1 contro il Manchester United (partita poi vinta ai rigori dai Red Devils per 6-5 ndr), che riguarda i tanti giocatori che in queste due settimane si sono giocati le possibilità di restare in viola.
Sicuramente un messaggio che riguarda Lucas Beltran, attaccante che dopo aver detto no al Flamengo, non è stato impiegato nemmeno un minuto nelle ultime due amichevoli inglesi dei viola. Se la prima esclusione contro il Nottingham poteva sembrare ancora "innocua", quella contro il Manchester United è il secondo indizio che lascia poco spazio a dubbi. Pioli evidentemente non lo considera utile al proprio gioco e dunque in odore di cessione.
Adesso spetterà all'entourage dell'argentino trovare una soluzione che gratifichi lo stesso Beltran, a caccia di una squadra che gli dia fiducia e continuità.
