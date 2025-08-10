Milan, Thiaw al Newcastle apre il casting: Leoni il preferito, Comuzzo subito dopo

L'ingente cessione di Malick Thiaw al Newcastle porterà il Milan ad essere operativo sul mercato italiano per prelevare un promettente difensore centrale da inserire in rosa. I rossoneri stanno definendo in queste ore l'addio del tedesco, dopo aver accettato l'offerta da 40 milioni fatta dai Magpies che da qui a poco accoglieranno l'ormai ex difensore rossonero, facendo sì che Tare e Furlani si gettino alla ricerca di un sostituto ma anche di un prospetto per il futuro.

In tal senso, come anticipato su queste pagine, il Diavolo ha messo nel mirino come prima scelta Giovanni Leoni, classe 2006 del Parma che fa gola anche all'Inter e alla Premier League. Ma, scrive il Corriere dello Sport, nella lista dei rossoneri c'è anche Pietro Comuzzo, subito dopo il centrale ducale nelle preferenze della dirigenza. Monitorato anche Koni De Winter del Genoa, non sono da scartare nemmeno nomi provenienti dall’estero, profili suggeriti dallo scouting con un costo più basso. I viola nel frattempo restano alla finestra in attesa di capire se da Via Aldo Rossi arriverà anche un'offerta ufficiale per il classe 2005.