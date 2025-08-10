Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:45Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Caccia al vice Kean: la Fiorentina punta Ioannidis e Shpendi"

Corriere dello Sport: "Fiorentina da Premier, Simon l'è bon"

La Nazione: "Comuzzo fa gola a tanti, il Milan ora ci pensa. Ikoné, sirene brasiliane"

La Repubblica (Firenze): "Viola a Manchester ko ai rigori, ma Pioli può sorridere: il gioco c'è"

Corriere Fiorentino: "Crescita continua"

Tuttosport: "Che gioia in casa United. E tutti scordano i rigori!"