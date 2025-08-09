Dagli inviati De Gea: "Giorno speciale per me. E abbiamo dimostrato di poter giocare contro un top club"

Il portiere della Fiorentina ex Manchester per 12 anni, David De Gea, a fine gara ha così commentato: "E' stato un giorno speciale per me, aver rivisto persone con cui ho passato tantissimo tempo ed è stato speciale tornare all'Old Trafford. Contento di aver rivisto Bruno Fernandes che è un amico ed anche Ferguson che è stato importantissimo per la mia carriera".

Sull'opportunità data dalla Fiorentina: "Sono stato contento di tornare ad allenarmi l’anno scorso. Alla Fiorentina mi sono trovato subito benissimo, una famiglia. Un grande club con uno stupendo centro sportivo. Oggi abbiamo dimostrato di poter giocare contro top club nel mondo come il Manchester United e questo era l’importante".