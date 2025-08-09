Comuzzo in cima alla lista del Milan: ecco quanto potrebbero offrire i rossoneri
FirenzeViola.it
L'esperto di mercato Matteo Moretto, all'interno di uno dei podcast sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato dell'interesse da parte del Milan per il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo.
I rossoneri lo avrebbero inserito in cima alla propria lista di potenziali sostituti di Thiaw, ormai destinato al Newcastle e sarebbero pronti, una volta risolta la cessione del difensore al club inglese, ad effettuare un'offerta ai viola di almeno 25 milioni di euro più bonus.
Una cifra che però è più bassa di quanto la Fiorentina avrebbe incassato lo scorso gennaio cedendo Comuzzo al Napoli e che quindi potrebbe essere troppo bassa per Commisso per lasciare andare uno dei prodotti del settore giovanile viola.
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiDe Gea: "Giorno speciale per me. E abbiamo dimostrato di poter giocare contro un top club"
Dall’Inghilterra torna una buona Fiorentina, ora tocca alla società andare incontro a Pioli e alla sua richiesta di alzare il livello. Serve un’altra punta e tra rinnovi e uscite occhio al Milan su Comuzzodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Manchester-Fiorentina finisce 1-1 ma la Snapdragon Cup va agli inglesi ai rigori: rivivi il live di FirenzeViola
2 Manchester-Fiorentina 6-5 (d.c.r.), più e meno: Sohm e Kouadio stupiscono, Fagioli in crescita, bene Pongracic, Kean e De Gea. Dzeko e Gud così e così
3 I soliti esuberi ritardano gli ultimi colpi da Champions. L'acquisto di una punta si intreccia col futuro di Kean. Comuzzo un assegno che nessuno vorrebbe incassare ma che tiene in ansia la Fiorentina. Al via i giorni di Pradè
Copertina
Pietro LazzeriniI soliti esuberi ritardano gli ultimi colpi da Champions. L'acquisto di una punta si intreccia col futuro di Kean. Comuzzo un assegno che nessuno vorrebbe incassare ma che tiene in ansia la Fiorentina. Al via i giorni di Pradè
Luca Calamai5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com