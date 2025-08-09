Comuzzo in cima alla lista del Milan: ecco quanto potrebbero offrire i rossoneri

vedi letture

L'esperto di mercato Matteo Moretto, all'interno di uno dei podcast sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato dell'interesse da parte del Milan per il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo.

I rossoneri lo avrebbero inserito in cima alla propria lista di potenziali sostituti di Thiaw, ormai destinato al Newcastle e sarebbero pronti, una volta risolta la cessione del difensore al club inglese, ad effettuare un'offerta ai viola di almeno 25 milioni di euro più bonus.

Una cifra che però è più bassa di quanto la Fiorentina avrebbe incassato lo scorso gennaio cedendo Comuzzo al Napoli e che quindi potrebbe essere troppo bassa per Commisso per lasciare andare uno dei prodotti del settore giovanile viola.