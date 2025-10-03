Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora in onda c'è "Viola Amore Mio"

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Ora in onda dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luigi Laserpe, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo per "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi, Sauro Fattori e Chiara Andrea Bevilacqua che vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”, prima che inizi "Ganzamente in Viola" e continui la diretta fino alle ore 20. Con il Brivido Viola che continuerà le dirette fino alle 20:45. Infine anche questa sera dalle 21 alle 21:30 ci sarà Extra Viola, il format in collaborazione tra la redazione di Radio FirenzeViola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV.

