Fiorentina-Sigma Olomouc, Radio FirenzeViola in diretta fino al post gara

vedi letture

Radio FirenzeViola prosegue ancora a lungo per seguire insieme Fiorentina-Sigma Olomouc fino al post gara. Dalle 20, come in occasione di tutte le partite della Fiorentina, inizia infatti "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua per seguire da vicino appunto Fiorentina-Sigma Olomouc, con tanto di radiocronaca dal Franchi di Tommaso Loreto e ampio pre e post partita con i nostri inviati allo stadio Franchi.

Potrete seguirci dall'App o dal pc, anche in modalità video, oppure guardarci in tv smart o sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Per chi è alla guida siamo anche in DAB.

Per ascoltarci CLICCA QUI!