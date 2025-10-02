RFV Selvaggi: "Piccoli è forte fisicamente, fa salire la squadra e segna. Con Gud coppia che può funzionare"

L'ex attaccante del Cagliari Franco Selvaggi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi Supplementari" per parlare di Roberto Piccoli da lui avuto nelle nazionali giovanili e che stasera debutta in Europa: "A me piace molto, è forte fisicamente, merita le chance che sta avendo".

Un prezzo troppo alto anche se attaccante? "Meno di 20 milioni di euro un buon giocatore non costa. E' giovane, ha fatto bene, è reduce dal buon campionato di Cagliari, può avere un futuro roseo. Ma io ho avuto anche Kean che è di valore e insieme li vedo bene".

Che tipo di giocatore è? "Piccoli fa dalla forza la qualità, combatte e fa salire la squadra. Kean è altrettanto forte fisicamente e tecnicamente bravo, possono giocare insieme. Poi un giocatore non si può valutare dopo tre giornate di campionato. Ci sono stati grandi giocatori che all'inizio hanno fatto fatica, anche uno come Platini che i giornali bocciavano".

Che persona è? "Fuori dal campo è un ragazzo bravissimo, per quanto riguarda l'impegno e la combattività non ha paura di niente, è più di quantità certo, ma ha anche qualità, ha segnato molto. E' uno che suda sempre la maglia ed è un buon giocatore. Se ci soffermiamo sul prezzo, nessuno oggi li vale ma anche il più scarso costa 15 milioni".

Con Gudmundsson come lo vede? "Hanno caratteristiche diverse e sono tutti e due bravi, possono far bene, è una coppia che può funzionare".

Un giudizio sulla Fiorentina attuale? "Molto spesso un allenatore si giudica dai risultati, non ci sono altri argomenti. Ma da simpatizzante della Fiorentina spero bene. Ho anche portato un attaccante questa estate nelle giovanili, sicuramente tra 5-6 anni diventerà uno dei più forti".