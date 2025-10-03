RFV Garzya: "La Fiorentina con la Roma deve fare la partita della vita per uscire da questa crisi”

Durante "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola, in vista di Fiorentina-Roma e per parlare della gara di ieri sera ha preso la parola Luigi Garzya, attuale allenatore ed ex difensore. Queste le sue parole sui giallorossi: "La classifica parla chiaro. Parla di una squadra che comunque è in testa alla classifica, che gioca bene, nonostante qualche prestazione così e così. La squadra è cambiata a livello mentale. Quando una squadra è allenata da Gasperini serve tempo, non è un tecnico semplice, ha bisogno di tempo per riuscire a trasmettere le sue idee calcistiche".

Come si controbatte questa Roma? "Non è facile in questo momento affrontare la Roma. Non si capisce però che sia successo alla Fiorentina, come mai sia in quelle zone di classifica. La squadra è forte, e in questo momento deve cercare di fare la partita della vita. Anche a livello psicologico una sconfitta potrebbe essere pesante. Non è facile poi recuperare in un ambiente come Firenze".

Kean e Piccoli? "Non è facile capire se potranno giocare insieme. Quando però hai a disposizione due giocatori così, il sogno dell'allenatore è vederli in campo tutti insieme. Però ci stanno degli equilibri da rispettare. Pioli non è uno sprovveduto, lo capirà lui col tempo".