Il CNB di Calamai: "Fagioli non può fare il regista: se deve giocare, giochi nel suo ruolo"
Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda durante "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, l'opinionista Luca Calamai ha parlato della gara di ieri sera e della prestazione di Fagioli: "Il mio piccolo focus di oggi è dedicato a Fagioli. Io credo che non si aiuta un giocatore in difficoltà mettendolo in un ruolo che non è il suo. Fagioli non è pronto, non è ancora maturo, forse col tempo lo sarà, ma al momento in quella posizione continua ad essere sbiadito.
Ci rivedo un qualcosa di quando la Fiorentina provò a spostare Parisi a destra e non funzionò. Fagioli può giocare o no, ma almeno mettiamolo nel suo ruolo".
Bene la vittoria ma la Fiorentina è ancora malata. Prezioso il gol di Piccoli, Dzeko non convince, Gud irritante. Ndour un titolare, De Gea che parate. E ora una Roma avvelenatadi Luca Calamai
