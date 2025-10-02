RFV Bongiorni: "Fiorentina incompiuta a centrocampo, serviva un profilo diverso da Sohm"

vedi letture

L'osservatore e talent scout Antonio Bongiorni è intervenuto a "Garrisca al Vento" su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina: "Con la campagna acquisti fatta ci si aspettava di più, c'è incertezza legata da chi lo scorso anno aveva determinato i risultati.. C'è un assetto da sistemare e credo che anche Pioli inizi a nutrire dei dubbi sui giocatori. Per me ad esempio Sohm non serviva, serviva un altro tipo di centrocampista, ci vuole gente che sa dettare i ritmi e avere il pallino del gioco, in questo la Fiorentina manca. Si spera che stasera la Fiorentina si sblocchi perché i punti non sono veritieri".

Lei conosce Piccoli, da solo potrà fare bene? "Da solo può andare negli spazi, lui li sa attaccare. Mi auguro che si sblocchi, perché è un ragazzo d'oro e che è un buon attaccante. Lui ha bisogno del gol così come la squadra ha bisogno di una vittoria che possa dare il là. Come rosa la Fiorentina deve essere tra le prime sei sette. Calendario difficile? Magari proprio in quelle partite in cui non credi può accenderti. Per me è incompiuta nel ruolo di centrocampista centrale, Nicolussi Caviglia non ha la giusta personalità ma anche Fagioli pur bravi. Alla Juve dove lavoravo erano tutti promettenti e devo dire che è un buon giocatore intendiamoci ma deve crescere".

Sulla panchina di Martinelli cosa dice? "I giovani sono forti se hanno accanto una base forte. I portieri hanno bisogno di esperienza, De Gea accanto può farlo crescere ma poi solo i preparatori possono dire se è pronto perché il ruolo del portiere è particolare. Bisogna avere la forza di trovare la squadra che lo faccia giocare per valutarlo. Mi sono meravigliato che ancora non abbia fatto l'Under 23".