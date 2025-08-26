Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora in onda c'è "Chi si compra?"

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Dalle 10:00 alle 12:00 spazio poi a Pietro Lazzerini e Fabio Ferri ed il loro “Chi si compra?”. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi per "I tempi supplementari". Infine, dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Chiara Andrea Bevilacqua vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”.

