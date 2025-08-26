RFV Giovanni Dolci: "Ecco cosa manca alla Fiorentina. Bennacer può essere un'idea valida"

Il dirigente sportivo Giovanni Dolci è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi si Compra" per parlare dei temi più attuali di casa gigliata. Queste le sue parole sul mercato viola e le esigenze della rosa: "La Fiorentina ha degli elementi validi e preparati, credo che ad oggi sarebbe interessante vedere la Fiorentina con un centrocampista importante in mezzo al campo. Poi le scelte dell'allenatore sulla difesa sono normali, quindi perché no avere un rinforzo anche dietro. Secondo me serve anche un esterno che possa cambio nelle corsie laterali. Questo manca per una Fiorentina completa".

Bennacer? "Potrebbe essere un'idea, ha qualità, ha esperienza. E' un giocatore secondo me molto valido per la Fiorentina. E' abituato a giocare tante partite di caratura internazionale. Pioli ha dimostrato anche di saper giocare con due centrocampisti, quindi attenzione in questo senso perché potrebbe trovare la giusta combinazione".

Fortini? "Magari la sua volontà è quella di andare a giocare. La Fiorentina quest'anno potrebbe fare 50 partite, quindi lui potrebbe fare anche più di 10 partite. Però c'è anche l'allenatore che fa delle valutazioni, ma per me potrebbe fare anche 20 apparizioni uno come Fortini".

Comuzzo? "Quando un calciatore manifesta volontà di andare, è bene che vada. E' chiaro che se dovesse arrivare un'offerta importante come quella fatta al Liverpool per Leoni, è giusto che vada. Farebbe fatica a stare in un club che lo vuole cedere. Io sono dell'idea però che se la Fiorentina farà uscire Comuzzo, avrà delle alternative valide. Poi un conto è andare al Liverpool, un conto è andare in Arabia.