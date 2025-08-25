Sandro Fratini: "Sono fiducioso ma manca un grande nome in mezzo al campo"
L'imprenditore fiorentino e grande tifoso della Fiorentina Sandro Fratini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di attualità viola: "La Fiorentina è ancora in rodaggio. Ho fiducia in Stefano Pioli e nei miglioramenti che potrà apportare. Sull'operazione di Roberto Piccoli posso dire che voglio sperare che sia di affiancamento a un giocatore come Moise Kean. Indubbiamente la società ha fatto un grosso sforzo e da tifoso sono contento che l'abbiano preso perché ha grandi margini di miglioramento. Io sono un inguaribile ottimista e dico che la Fiorentina ha fatto un grande mercato".
Sul centrocampo invece: "Credo sia il reparto da puntellare. Serve un leader, un uomo di riferimento. Io terrei Mandragora, un buon giocatore e un uomo spogliatoio. Oltre a essere un buon giocatore ha un carattere che in un gruppo serve. Dipende poi dagli obiettivi, se si pensa a puntare a qualcosa che non dirò ma che ho sentito pronunciare (Champions League, ndr), servono altri profili, alla Kessié. Lorenzo Pellegrini mi piace, il problema rimane lo stipendio".
