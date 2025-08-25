RFV Fattori: "Il mio centrocampo ideale? Fagioli e Mandragora con Fazzini"

Nel corso di Garrisca al Vento, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola, Sauro Fattori ha commentato così l'1-1 tra Cagliari e Fiorentina: "C'è stata un'incertezza di De Gea in occasione del gol di Luperto ma ci sta, come quello di Kean sull'1-0 che rimane un gol sbagliato. Ripeto, ci sta, faranno vincere altre partite alla Fiorentina, ieri sono stati decisivi al contrario. E su Stefano Pioli dico che se non ci fosse stato lui in panchina stampa e tifosi l'avrebbero distrutto per quanto fatto. So come difende Pioli, a castello, sui calci piazzati lì invece la squadra era piatta, non era organizzata.

Secondo me i cambi non sono stati lucidissimi, cambiare due difensori fa perdere certezze a tutta la squadra. Ieri hai regalato un tempo al Cagliari. Anche per la situazione a centrocampo, Sohm è un buon calciatore ma non può fare la differenza, servono due centrocampisti di livello e uno può essere Mandragora, che va recuperato al 100%. Però capisco che siamo alla prima".

E sulla prestazione di Albert Gudmundsson, Fattori ha detto: "Un disastro. Ha fatto un assist, un bel cross per Mandragora sì, ma per il resto non la prende mai. Non gli dò colpe per il primo tempo perché non funzionava nulla, però lui non sta incidendo. Secondo me questa squadra finirà a giocare con Kean e Piccoli. Gudmundsson è meno dinamico di Fazzini, che è entrato e ha fatto qualcosa almeno quando è entrato. Lo vedrei bene in un ideale centrocampo con Mandragora e Fagioli".

