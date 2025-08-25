RFV Pusceddu: "Non capisco come mai la Fiorentina non abbia ancora rinnovato Mandragora"

Vittorio Pusceddu, ex Cagliari e Fiorentina e attuale commissario tecnico della Sardegna, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare la sfida di ieri all'Unipol Domus: "Ho visto il Cagliari leggermente meglio della Fiorentina ma il pareggio è giusto. La Fiorentina era un po' stanca anche per la partita di Conference. In fase difensiva la Fiorentina mi è piaciuta, anche se ci sono state alcune sbavature, una di De Gea soprattutto. Forse serve qualcosa a centrocampo per migliorare questa squadra. Poi è entrato Mandragora che ha fatto la differenza: non riesco a capire come mai non abbiano ancora rinnovato il suo contratto. Per quello che ha fatto lo scorso anno e anche per ieri credo sia uno dei giocatori più importanti. Lui poi penso stia molto bene a Firenze, non ho capito questi problemi sul rinnovo, per me potrebbe entrare anche nel giro della Nazionale perché è un centrocampista completo. Io non me lo lascerei sfuggire".

Su Roberto Piccoli invece, passato proprio dal Cagliari alla Fiorentina, Pusceddu ha detto così: "L'anno scorso a Cagliari ha fatto reparto da solo, è forte di testa e fisicamente, lo vedo bene con Gudmundsson che può girargli intorno anche perché ho visto un Kean in difficoltà".