Fiorentina, il CNB di Luca Calamai: " E' l'ora di Dzeko, deve prendersi la Fiorentina"

Nel consueto spazio mattutino del "Caffè nero bollente" in onda su Radio FirenzeViola, durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato di Edin Dzeko. Queste le sue parole: "Credo che sia arrivato il momento che questo campione inizi a prendersi la Fiorentina. Pioli ha già annunciato che giovedì giocherà lui per mancanza di concorrenza. Io non riesco a immaginare Dzeko come un tappabuchi, non me ne voglia Piccoli.

Dzeko per me oggi è qualcosa di diverso, qualcosa di speciale, che può garantire alla Fiorentina nell'immediato un valore importantissimo. Ha avuto dei problemi alla schiena ma se giovedì farà bene io credo che possiamo andare a Torino con la coppia Kean-Dzeko e far riposare Gudmundsson".

