Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora in onda c'è "Viola Amore Mio"
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Ora dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.
Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi per "I tempi supplementari". Infine, dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Chiara Andrea Bevilacqua vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”.
Ranieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazidi Angelo Giorgetti
FirenzeViolaGudmundsson al centro del gioco: ora Pioli ripensa al 3-4-1-2 e ad una Fiorentina più offensiva e verticale
CalciomercatoComuzzo, l'Al Hilal vuole un centrale e pensa all'offerta ai viola. Ma prima ha altri due obiettivi
Mario TeneraniStiamo calmi, un pari giusto. Ma Pioli ha ragione, c'è da lavorare. La difesa deve difendere con la squadra. Lamptey pronto a diventare il vice Dodò. Fortini balla tra Torino e Cagliari
Tommaso LoretoFirenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
