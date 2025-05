Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: oggi in diretta fino alle 22

Prosegue anche oggi, mercoledì 28 maggio 2025, il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Eccezionalmente, considerata la giornata odierna con le dimissioni di Palladino, Radio FirenzeViola non si ferma e allungherà il palinsesto che arriverà fino alle 22. Dopo "Viva Fiorenza", a breve in onda ci sarà un'altra ora di trasmissione dalle 21 alle 22 con Lorenzo Marucci in conduzione.

