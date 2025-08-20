Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso ci sono i Tempi Supplementari

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso ci sono i Tempi SupplementariFirenzeViola.it
Oggi alle 16:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Proseguono anche oggi, mercoledì 20 agosto, le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno in questi mesi senza campionato ma con il calciomercato in pieno svolgimento. 

Adesso dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi per "I tempi supplementari". Infine, dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”.

Per ascoltarci CLICCA QUI!