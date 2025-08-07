Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Viola Amore Mio"
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno in questi mesi senza campionato ma con il calciomercato ormai alle porte.
Ora fino alle 14:00 c'è “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Ludovico Mauro. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai. Mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno "I tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi. Alle 17:00 poi spazio a Giacomo Galassi, Stefano Prizio e Chiara Andrea Bevilacqua per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
