Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Extra Viola"

vedi letture

Le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola proseguono anche oggi fino alle 21.30. A chiudere la nostra programmazione arriva infatti "Extra Viola", live dalle 21 alle 21:30 e in diretta anche su RTV38 per approfondire le tematiche della giornata viola, con Lorenzo Marucci e Angelo Giorgetti a fare il punto su mercato e a presentare la sfida di domenica contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Clicca qui per seguire le dirette