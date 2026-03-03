RFV Orlando: "Rugani titolare scelta societaria? Se fosse vero, al posto di Vanoli mi sarei impuntato"

Così Massimo Orlando, ex viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" all'indomani della pesante sconfitta subita in trasferta contro l'Udinese per 3-0: "Questa settimana ci lascia senza parole. Le cose stavano andando bene viste le vittorie di Como e Pisa. Ora siamo tornati in basso e non succedeva da tempo. E' sembrato di rivedere la Fiorentina di Pioli o delle prime settimane di Vanoli. Con tutte le spiegazioni che si possono dare, visti i punti fatti con la difesa a 4 rispetto a quella a 3, non si può spiegare la scelta di ieri di tornare alla difesa a 3. Anche per una questione scaramantica. Poi è vero che i giocatori devono abituarsi ad ogni decisione tattica pensata dall'allenatore in base all'avversario, però non posso sentirmi dire che dato che non ci sono Dodo ed Harrison non si può giocare a 4, per me è una cavolata. In realtà la partita è stata preparata male, l'Udinese correva il doppio di noi, arrivava sempre sulle seconde palle. Dunque colpa ai giocatori e all'allenatore che hanno fatto una partita orribile".

E' possibile che non sia stato valutata la condizione di Rugani?

"Su Rugani è stato fatto un errore terribile, non del ragazzo, perché gli è stato detto di giocare e l'ha fatto. Visto l'avversario che sei andato ad incontrare, visti i due attaccanti, ovvero Davis e Zaniolo, non puoi esporre il ragazzo e la squadra a quello che poi è successo. In questo momento Rugani non è in condizione, ha bisogno di allenamento, di giocare con la Primavera e ora penso che difficilmente lo rivedremo in campo per le prossime partite. Se la scelta di Rugani e della difesa a 3 fosse stata veramente consigliata dalla società, fossi stato in Vanoli avrei avuto le p***e di dire 'ma state scherzando? Rugani è in difficoltà, ci stiamo giocando una sfida fondamentale per uscire finalmente dal terzultimo posto e chiedete di far giocare un giocatore in condizioni non ottimali'? Anche perché l'allenamento con la Primavera non sarà sicuramente stato a ritmo partita. Inoltre Rugani è stato inserito in una difesa a 3 che doveva fronteggiare due giocatori straripanti come Davis e Zaniolo. Se la società ha fatto una richiesta del genere mi scade un po', perché che interesse c'è? Rugani va fatto giocare per forza per poterlo acquistare? C'è un qualche accordo con la Juve o col procuratore? Ci sono ancora queste cose? Mi sembrano tutte delle grandi c****te".

