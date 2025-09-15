RFV Polverosi: "Modulo? Giocherei col 4-3-1-2. Fazzini deve giocare trequartista"

vedi letture

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" parlando del momento difficile che sta attraversando la Fiorentina in questo inizio di campionato: "In un campionato che si deve ancora definire, la Fiorentina sembra già definita purtroppo, nel senso che è una squadra che ancora non ha minimamente espresso quello che molti si aspettavano. E' una squadra a cui manca tanto, e in cui ancora non s'è vista la mano di Pioli. Per questo sono sorpreso, perché mi aspettavo una Fiorentina brillante, che giocasse, che si potesse capire, invece ancora non si riesce a comprendere la sua natura. Per me è una squadra disegnata per il 4-3-1-2, con Fazzini trequartista e in attacco Gudmundsson e Kean, ma Pioli non ha mai preso in considerazione questo modulo".

La difesa è troppo alta per le caratteristiche dei giocatori che Pioli ha a disposizione?

"La difesa, così come è, non è un problema di assetto. Parlo di 4-3-1-2, perchè così avrei il meglio della qualità dalla rosa della Fiorentina. Dodò e Gosens continuerei ad averli, nonostante è ovvio che renderebbero di più come esterni in un centrocampo a 5. Avrei due centrali e un regista, ovvero Nicolussi Caviglia, che può stare davanti alla difesa, insieme ad altri due centrocampisti veri. Infine avrei un altro centrocampista o trequartista, ovvero Fazzini, a supporto della qualità di Gudmundsson e della forza di Kean. Il problema della difesa sono i difensori. Basti vedere i goal subiti, partendo dal Polyssia, passando per Cagliari fino ad arrivare al Napoli. Questi sono errori individuali e qui sì che c'è da preoccuparsi, così come per il rendimento di altri giocatori come Fagioli".

Su Fazzini.

E' difficile rinunciare a un giocatore come lui, perchè ha freschezza e dinamismo. Pioli poi ha detto che sa legare tra centrocampo e attacco più di Gudmundsson, perchè, a differenza dell'islandese, sa giocare anche senza pallone, per cui sarebbe perfetto dietro alle due punte. Non capisco perchè non venga fatto giocare in quella posizione.

Ascolta il podcast per l'intervista completa