Poesio: "Paratici alla Roma? Impensabile. Screditerebbe prima lui"
Queste le parole di Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola a proposito delle voci su Paratici e la Roma: “Ci dovremmo rassicurare del fatto che un dirigente così conosciuto prende un impegno a gennaio con la Fiorentina. In una situazione normale è impensabile che un dirigente della sua importanza lasci dopo pochi mesi il suo lavoro. Una cosa del genere screditerebbe per primo lui”
Carta bianca?
“Credo stia diventando un tormentone. Bisogna prendere atto del fatto che nessun dirigente abbia davvero carta bianca. Poi è chiaro che Paratici deve avere carta bianca nel suo settore: le scelte tecniche dipendono da lui”.
Manca comunicazione con la Proprietà?
“C’è da dire che a Roma il terremoto Ranieri è stato gestito in maniera pessima. Ci sono poche Proprietà in Italia che si riconoscono in una famiglia. I Friedkin appaiono una volta l’anno…”.
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