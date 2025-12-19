RFV Poesio: "Ieri partita vergognosa. Spesa di Commisso sulla Fiorentina irrisoria"

Il giornalista del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro". Ecco le sue dichiarazioni: "Di sicuro questa cosa di domenica avrà un effetto, sicuramente sarà una protesta molto visibile e tangibile e credo che possa essere una protesta anche pacifica per dimostrare una grande sofferenza, delusione e rabbia perché si è assistito anche ieri sera a qualcosa di vergognoso e spiacevole perchè poi la Fiorentina non da l'idea nemmeno di giocarla la partita, sembra veramente che non si impegnino per la causa comune e sembra che non stiano aspettando altro che gennaio per andare via".

Una società che non ha mai dato autonomia a nessuno la darebbe a Giuntoli, Paratici o Sabatini?

"No io credo di no però è anche vero che questa è una situazione che ancora questa società non si era mai trovata ad affrontare. Questo immobilismo nel non voler cambiare nulla, nel non capire che te lo sta dicendo tutto il mondo del calcio perché poi in tutto questo ci sono auto candidature da tutte le parti. La Fiorentina ultima in questo modo sta facendo discutere tutti e quindi si propongono in tanti. Se i conti sono quelli che ci hanno sempre detto di Commisso la spesa sulla Fiorentina è irrisoria".

