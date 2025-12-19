Kuzmanovic approva il duo Mutu-Prandelli: "Spero tornino. Possono risollevare i viola"

Nel corso della lunga intervista esclusiva rilasciata da Zdravko Kuzmanovic, ex centrocampista della Fiorentina, a Radio FirenzeViola è stato toccato anche il tema legato alla possibilità di un arrivo del duo Mutu-Prandelli per risollevare la squadra gigliata dal momento difficile che sta vivendo:

"Prandelli è il numero uno, gli devo tanto. Mutu come esperienza può aiutare tanto la squadra, perché è tosto, può gestire uno spogliatoio, vive la città. Questi due uomini possono aiutare tanto la Fiorentina. Ora si deve cambiare qualcosa, perché è da 16 partite che non vinci. Io spero che Mutu e Prandelli tornino in società, perché Prandelli ha tanta esperienza e sa come aiutare.

Mutu come allenatore può vivere questa società. Vede chi si allena bene e chi no, chi dà tutto per la città. Io penso che questi due possono fare veramente bene".