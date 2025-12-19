RFV Sauro Fattori: "La società prenda posizione su Vanoli. Perché Kouame terzino?"

vedi letture

Sauro Fattori, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato della difficile situazione della squadra gigliata nel corso di "Garrisca al Vento" a Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni: "Se noi iniziamo a manipolare e dare fake news come sul caso di Mandragora ci uccidiamo da soli. Io dico che è giusto criticare perché non stanno facendo bene il loro lavoro, ma se ci si mette a guardare tutto non si va avanti. Io ieri sono stato il primo a dire che siamo inguardabili. Abbiamo problemi di allenatore e giocatori. Ieri ho visto Kouame terzino sinistro. Lo puoi far giocare ma non li. Ci vuole serietà e mi sembra che ora non ci sia. Le sostituzioni di ieri sono un copia e incolla. Vanoli magari non è un problema, ma non lo risolve neanche il problema.

Ritiro fino alla prima vittoria?: "Non è questo il punto. Noi abbiamo tardato a mandare via Pioli e ora stiamo tardando anche con Vanoli. Io l'ho detto, se Vanoli lo giudichi per la partita con l'Udinese sbagli. Era meglio se la società diceva "andiamo in fondo con Vanoli", bene o male non cambiamo. Serve essere anche obbiettivi, finché non c'è la matematica io non perdo speranze, però qui la matematica manca poco per raggiungerla. Siamo all'interno di un disastro assoluto".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.