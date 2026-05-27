RFV Calamai: "Sarebbe bello abbinare a Grosso un talento del Sassuolo: punterei su Laurienté"

vedi letture

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", oggi si è soffermato sul tema relativo al sempre più probabile arrivo a Firenze in panchina di Fabio Grosso:"Sarebbe importante per la Fiorentina abbinare all'arrivo di Grosso un talento del Sassuolo. In altri tempi sarebbe stato spontaneo inserire Berardi, che è stato inseguito e trattato per anni, con Carnevali che ammise di un interessamento ufficiale della Fiorentina. Berardi è stato cercato e seguito ma è rimasto sempre a Sassuolo e a questo punto ci resterà.

Ci sono altri esterni d'attacco, ruolo che noi dobbiamo ricoprire in maniera abbondante, che sono interessanti. Uno dei grandi meriti di Grosso è stato quello di rilanciare alla grande Lauriente, anche lui vecchio obbiettivo della Fiorentina che potrebbe diventare un nuovo obbiettivo della Fiorentina."